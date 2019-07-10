В АТОР прокомментировали планы создать «зелёный коридор» для туристов в Чернобыле

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Первый вице-президент АТОР Владимир Канторович в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал планы Украины создать «зелёный коридор» для туристов в Чернобыле.
В АТОР прокомментировали планы создать «зелёный коридор» для туристов в Чернобыле
  • ©pixabay.com

«Конечно, это очень интересно, потому что там такие произошли изменения в фауне и флоре. Это, наверное, интересный феномен, который будут долго-долго изучать. А с точки зрения продаваемости, я думаю, что сегодня это, к сожалению, не для России», — заявил он.

По его мнению, спрос со стороны иностранных туристов будет, в том числе благодаря сериалу «Чернобыль» и фильму «Сталкер».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о подписании указа, который, по его словам, станет началом превращения Чернобыльской зоны отчуждения «в одну из точек роста для новой Украины».

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