В АТОР прокомментировали планы создать «зелёный коридор» для туристов в Чернобыле

Первый вице-президент АТОР Владимир Канторович в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал планы Украины создать «зелёный коридор» для туристов в Чернобыле.

«Конечно, это очень интересно, потому что там такие произошли изменения в фауне и флоре. Это, наверное, интересный феномен, который будут долго-долго изучать. А с точки зрения продаваемости, я думаю, что сегодня это, к сожалению, не для России», — заявил он.

По его мнению, спрос со стороны иностранных туристов будет, в том числе благодаря сериалу «Чернобыль» и фильму «Сталкер».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о подписании указа, который, по его словам, станет началом превращения Чернобыльской зоны отчуждения «в одну из точек роста для новой Украины».