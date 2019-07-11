Мэр Харькова прокомментировал восстановление бюста Жукова
- @gennadykernes
По его словам, восстановлена история, историческая ценность Победы, которая была во время Второй мировой войны.
«Это непростое решение, но мы его выполнили со своими честью и долгом чтить память наших дедов и братьев», — отметил Кернес.
Ранее Кернес заявил, что власти восстановили бюст маршала Жукова.
Летом бюст был повален националистами во время митинга. Как заявили позднее в пресс-службе президента Украины, Владимир Зеленский призывает местные власти разобраться в ситуации.