Мэр Харькова прокомментировал восстановление бюста Жукова

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Мэр Харькова Геннадий Кернес в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал восстановление бюста маршала Георгия Жукова, который в начале июня был снесён националистами.
Мэр Харькова прокомментировал восстановление бюста Жукова
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По его словам, восстановлена история, историческая ценность Победы, которая была во время Второй мировой войны.

«Это непростое решение, но мы его выполнили со своими честью и долгом чтить память наших дедов и братьев», — отметил Кернес.

Ранее Кернес заявил, что власти восстановили бюст маршала Жукова

Летом бюст был повален националистами во время митинга. Как заявили позднее в пресс-службе президента Украины, Владимир Зеленский призывает местные власти разобраться в ситуации. 

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