Эксперт оценил предложение советника Зеленского переименовать Россию

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Анна Лушникова
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT предложение советника украинского лидера Владимира Зеленского Никиты Потураева переименовать Россию и русский язык.
Эксперт оценил предложение советника Зеленского переименовать Россию
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«Это один из непоследовательных моментов в украинской внешней политике. Здесь идёт подмена того, чем на самом деле стоит заниматься киевской власти. Вместо занятия хозяйственными делами, восстановления экономического потенциала и беспокойства о благосостоянии населения, у них происходит постоянный поиск причин извне. То есть в данной ситуации Киеву кажется, что основной раздражитель — Россия. Но это не так, мы всегда были родственными народами», — сказал эксперт.

По его словам, подобные «инфантильные заявления о переименовании — очень провинциальный подход».

«Думаю, здесь мы наблюдаем несколько моментов. Первый — комплексы украинской власти. Второй — на Украине сейчас очень неоднородный политический состав. Чаще всего... мы слышим только вот такие неадекватные высказывания. Но они не представляют интересы ни украинского народа, ни большинства политиков», — заключил Оленченко.

Ранее советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык.

Политик назвал себя филологом, отметив, в частности, что «украинский» русский язык отличается от «русского» русского языка.

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