В Госдуме оценили реакцию Зеленского на ситуацию с NEWSONE

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление украинского лидера Владимира Зеленского о недопустимости монополизации телевизионного пространства «людьми с пророссийскими взглядами».
В Госдуме оценили реакцию Зеленского на ситуацию с NEWSONE
  • РИА Новости

Таким образом Зеленский ответил на вопрос о телеканале NEWSONE, который планировал проведение телемоста с «Россией 1».

По словам Бальбека, свободу слова и европейские ценности официальный Киев воспринимает только в «урезанном формате».

«Поливать грязью Россию — это свобода слова, восхвалять подвиги бандеровцев — это память о защитниках европейских ценностей, попытаться поговорить простым людям с такими же людьми России и Украины — это исключительно предательство», — отметил Бальбек.

По мнению депутата, Зеленский считает, что свобода слова на Украине — это «он и союзники».

«Все, кто думает иначе, автоматически получают клеймо предателей. Какая-то мания величия у официального Киева: мол, Украину можно любить только через ненависть к России, других вариантов нет. Особенно неприятно это слышать от человека, который не так давно был в оппозиции к власти, а теперь — один в один повторяет тезисы предшественников», — заключил парламентарий. 

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о недопустимости монополизации телевизионного пространства «людьми с пророссийскими взглядами». 

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