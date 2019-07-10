В Госдуме оценили реакцию Зеленского на ситуацию с NEWSONE

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление украинского лидера Владимира Зеленского о недопустимости монополизации телевизионного пространства «людьми с пророссийскими взглядами».

Таким образом Зеленский ответил на вопрос о телеканале NEWSONE, который планировал проведение телемоста с «Россией 1».

По словам Бальбека, свободу слова и европейские ценности официальный Киев воспринимает только в «урезанном формате».

«Поливать грязью Россию — это свобода слова, восхвалять подвиги бандеровцев — это память о защитниках европейских ценностей, попытаться поговорить простым людям с такими же людьми России и Украины — это исключительно предательство», — отметил Бальбек.

По мнению депутата, Зеленский считает, что свобода слова на Украине — это «он и союзники».

«Все, кто думает иначе, автоматически получают клеймо предателей. Какая-то мания величия у официального Киева: мол, Украину можно любить только через ненависть к России, других вариантов нет. Особенно неприятно это слышать от человека, который не так давно был в оппозиции к власти, а теперь — один в один повторяет тезисы предшественников», — заключил парламентарий.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о недопустимости монополизации телевизионного пространства «людьми с пророссийскими взглядами».