Медведев назвал «юридическим фиглярством» ситуацию вокруг NEWSONE
- РИА Новости
«Это паранойя, это параноидальное поведение и это всё юридическое фиглярство, которое вокруг этого развернулось», — цитирует ТАСС председателя правительства.
Ранее Медведев встретился с сопредседателями партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.
Российский премьер отметил, что существует два решения проблемы транзита газа через Украину.
10 июля телеканал NEWSONE потребовал от Киева прекратить давление из-за инициативы проведения телемоста с Россией.
На Украине в отношении канала было возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма.