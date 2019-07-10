Юрист оценила проект Рады о наказании за непризнание Крыма украинским

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Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала в беседе с RT внесение в Верховную раду законопроекта, предполагающего введение уголовной ответственности за непризнание Крыма и территорий Донбасса украинскими.
Юрист оценила проект Рады о наказании за непризнание Крыма украинским
  • Reuters

«Данный законопроект может рассказать многое о законотворческом процессе на Украине, где грубым образом нарушаются основные права и свободы человека. Прежде всего — право на свободу слова и право на свободу собственного мнения и высказывания этого мнения… Это репрессивные меры», — отметила юрист.

По её словам, законопроект является политическим давлением на мнение людей.

«Это политическое давление на мнение людей с угрозой получить уголовное преследование за идеи, за мысли, за мнение. Конечно, не знаю, пройдёт ли этот закон или нет. Если следовать здравому смыслу, такая инициатива не должна пройти даже в первом чтении», — пояснила Ярмуш.

Ранее депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара, комментируя этот законопроект, заявил, что подобная инициатива показывает слабость Киева.

9 июля в Верховной раде Украины был зарегистрирован законопроект, который предполагает введение уголовной ответственности за непризнание Донбасса и Крыма украинскими.

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