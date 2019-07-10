В Крыму оценили новый законопроект Рады в отношении полуострова

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Анастасия Румянцева
Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал RT внесение в Верховную раду законопроекта, предполагающего введение уголовной ответственности за непризнание Крыма и территорий Донбасса украинскими.
В Крыму оценили новый законопроект Рады в отношении полуострова
  • РИА Новости

«По моему убеждению, появление подобной инициативы связано с тем, что де-факто сегодня на Украине огромное количество людей прекрасно понимают, что Крым — это часть Российской Федерации, они это признают, относятся к этому с пониманием. В этом отношении, конечно, украинские власти, несмотря на пятилетнюю промывку мозгов собственному населению, на антироссийскую риторику, не смогли побороть абсолютную реальность», — пояснил Ганжара. 

По его словам, достаточно сложно представить, как будет работать подобный законопроект.

«Появление подобной инициативы в очередной раз показывает слабость Киева... Их (таких инициатив. — RT) рождается очень много, но это всё показывает, как относятся на Украине к правам человека, как на Украине относятся к свободе слова», — заключил депутат.

Ранее в Верховной раде Украины был зарегистрирован законопроект, который предполагает введение уголовной ответственности за непризнание Донбасса и Крыма украинскими. 

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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