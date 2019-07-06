Американский журналист отметил уникальность Крыма

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Американский журналист Джефф Опдайк, опубликовавший в Los Angeles Times статью с призывом отдыхать в Крыму, прокомментировал политическую реакцию на его материал.
Американский журналист отметил уникальность Крыма
  • РИА Новости

«Я подумал, что это место (Крым. — RT) особенно, на удивление красиво. И я решил предложить материал об этой уникальной части мира, о которой, как я думал, путешественникам понравится почитать. Но это приняло совершенно неожиданный политический угол, и это досадно», — сказал он РИА Новости.

Журналист добавил, что история о туризме обрела политическое звучание, а «путешествия должны быть выше политики».

По данным агентства, в настоящее время Опдайк живёт в Чехии, откуда ездит по другим странам и пишет о них.

В своей статье мужчина рассказывает о красоте российского полуострова и особенностях крымского туризма.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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