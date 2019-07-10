Опрос: почти 68% украинцев положительно воспринимают Зеленского

Согласно данным социологического опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС), 67,8% украинцев положительно воспринимают президента Украины Владимира Зеленского как политика.

Об этом сообщается на сайте КМИС.

В то же время о своём негативном отношении к бывшему президенту Украины Петру Порошенко заявили 70,9% респондентов. Порошенко имеет наивысший антирейтинг среди представленных в опросе политиков.

Опрос проводился с 25 июня по 7 июля 2019 года на всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву частей Донбасса.

Было опрошено 2004 респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.

Ранее проведённый опрос показал, что партия Зеленского «Слуга народа» лидирует на выборах в Раду.