Опрос: почти 68% украинцев положительно воспринимают Зеленского
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте КМИС.
В то же время о своём негативном отношении к бывшему президенту Украины Петру Порошенко заявили 70,9% респондентов. Порошенко имеет наивысший антирейтинг среди представленных в опросе политиков.
Опрос проводился с 25 июня по 7 июля 2019 года на всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву частей Донбасса.
Было опрошено 2004 респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.
Ранее проведённый опрос показал, что партия Зеленского «Слуга народа» лидирует на выборах в Раду.