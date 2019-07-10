Опрос вновь показал лидерство партии «Слуга народа» на выборах в Раду

По результатам предварительного опроса Киевского международного института социологии, на выборах в Верховную раду партия «Слуга народа» может набрать 48,5% голосов.

Об этом сообщает украинский телеканал «Громадське».

На втором месте «Оппозиционная платформа — За жизнь» (14,1%), на третьем — «Европейская солидарность» (9,2%). Затем идут Всеукраинское объединение «Батькивщина» (6,2%), «Голос» (4,4%), «Сила и честь» (4,1%).

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала NEWSONE выразила мнение, что президент Украины Владимир Зеленский не знает 99% человек, которые идут на выборы в Верховную раду по спискам партии «Слуга народа».

1 июля украинские СМИ сообщили о возможном прохождении в Раду пяти партий, на первом месте среди которых «Слуга народа».