Опрос вновь показал лидерство партии «Слуга народа» на выборах в Раду
- РИА Новости
Об этом сообщает украинский телеканал «Громадське».
На втором месте «Оппозиционная платформа — За жизнь» (14,1%), на третьем — «Европейская солидарность» (9,2%). Затем идут Всеукраинское объединение «Батькивщина» (6,2%), «Голос» (4,4%), «Сила и честь» (4,1%).
Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала NEWSONE выразила мнение, что президент Украины Владимир Зеленский не знает 99% человек, которые идут на выборы в Верховную раду по спискам партии «Слуга народа».
1 июля украинские СМИ сообщили о возможном прохождении в Раду пяти партий, на первом месте среди которых «Слуга народа».