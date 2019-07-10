Опрос вновь показал лидерство партии «Слуга народа» на выборах в Раду

Короткая ссылка
По результатам предварительного опроса Киевского международного института социологии, на выборах в Верховную раду партия «Слуга народа» может набрать 48,5% голосов.
Опрос вновь показал лидерство партии «Слуга народа» на выборах в Раду
  • РИА Новости

Об этом сообщает украинский телеканал «Громадське».

На втором месте «Оппозиционная платформа — За жизнь» (14,1%), на третьем — «Европейская солидарность» (9,2%). Затем идут Всеукраинское объединение «Батькивщина» (6,2%), «Голос» (4,4%), «Сила и честь» (4,1%).

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала NEWSONE выразила мнение, что президент Украины Владимир Зеленский не знает 99% человек, которые идут на выборы в Верховную раду по спискам партии «Слуга народа».

1 июля украинские СМИ сообщили о возможном прохождении в Раду пяти партий, на первом месте среди которых «Слуга народа».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить