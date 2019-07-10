Политолог оценил слова Климкина об условиях противодействия России

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Кирилл Горшенин
Эксперт Международного института Владимир Брутер прокомментировал RT слова Павла Климкина о трёх условиях противодействия России.
Политолог оценил слова Климкина об условиях противодействия России
  • Reuters

«Климкину нужно скорее уйти в отставку, поскольку он находится в отпуске, не делать заявлений, вспомнить, что он делал все эти пять лет и к какому успеху он привёл Украину. Всегда нужно помнить, что его пять лет в политике — это пять лет фронтальных неудач страны», — заявил эксперт.

Он считает, что слова Климкина о поддержке международных партнёров утратили свою актуальность.

«Международной поддержки партнёров уже нет, поскольку он настолько часто и настолько безосновательно их «подставлял», что европейские страны сами заинтересованы в том, чтобы превратить случай с Украиной в некий исторический казус», — отмечает Брутер.

Ранее Климкин написал в Facebook, что Украина может противодействовать России при помощи «чёткой стратегии, согласованности действий и поддержке международных партнёров».

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