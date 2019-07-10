Саакашвили прокомментировал инцидент в здании суда в Одессе

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что во время потасовки в здании Малиновского районного суда Одессы пострадала пожилая женщина.

«Эта женщина выбежала из суда вслед за нами, выкрикивая протрухановские лозунги, и требовала, как и остальные проплаченные Трухановым, чтобы мы убирались из Одессы, при этом очень агрессивно размахивая обеими руками, которые никак не выглядели сломанными», — написал он в Facebook.

Ранее СМИ сообщили, что Саакашвили и его сторонники устроили потасовку в здании Малиновского районного суда. Как отмечалось, 9 июля суд оправдал мэра Одессы Геннадия Труханова по делу о продаже завода «Краян». В свою очередь, экс-президент Грузии неоднократно обвинял Труханова и его окружение в коррупции. Он вместе со своими сторонниками приехал в суд и попытался его пикетировать. 

По некоторым данным, в ходе столкновений в здании суда Саакашвили якобы толкнул пожилую женщину, в результате чего она сломала руку.

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