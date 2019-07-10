СМИ сообщили о пострадавшей в потасовке с Саакашвили жительнице Одессы

Короткая ссылка
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили со своими сторонниками устроили потасовку в здании Малиновского районного суда в Одессе. Об этом сообщает Odessit.ua.

Как уточняется, 9 июля суд оправдал мэра Одессы Геннадия Труханова по делу о продаже завода «Краян».

Саакашвили вместе со сторонниками приехал в суд и попытался его пикетировать. 

Как сообщает издание, в ходе столкновений в здании суда Саакашвили якобы толкнул пожилую жительницу Одессы, в результате чего она сломала руку. После стычки пострадавшую доставили в больницу.

Ранее Саакашвили и депутат Верховной рады Олег Ляшко в прямом эфире устроили перепалку из-за проблем семей с больными детьми.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить