СМИ сообщили о пострадавшей в потасовке с Саакашвили жительнице Одессы

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили со своими сторонниками устроили потасовку в здании Малиновского районного суда в Одессе. Об этом сообщает Odessit.ua.

Как уточняется, 9 июля суд оправдал мэра Одессы Геннадия Труханова по делу о продаже завода «Краян».

Саакашвили вместе со сторонниками приехал в суд и попытался его пикетировать.

Как сообщает издание, в ходе столкновений в здании суда Саакашвили якобы толкнул пожилую жительницу Одессы, в результате чего она сломала руку. После стычки пострадавшую доставили в больницу.

Ранее Саакашвили и депутат Верховной рады Олег Ляшко в прямом эфире устроили перепалку из-за проблем семей с больными детьми.