СМИ: Экс-глава НБУ получает политубежище в Великобритании

Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, проживающая в Великобритании, пытается получить политическое убежище в этой стране.

Об этом пишут украинские «Вести» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Защититься от уголовных дел, которые уже расследуются и будут возбуждены, можно лишь обвинив своих оппонентов в политическом преследовании. Хороший выход, далеко не новый для украинской политики. Но экс-главе НБУ будет «немножечко» сложнее это сделать. По словам нашего источника, с получением статуса беженца у Гонтаревой могут возникнуть проблемы, поскольку уже поставлена под сомнение легальность её нынешнего статуса в Великобритании», — говорится в статье.

В апреле Гонтарева заявила, что не намерена являться в Генеральную прокуратуру Украины на допрос по делу, фигурантом которого является бизнесмен Сергей Курченко. Она обосновала своё решение тем, что в настоящее время живёт и работает в Лондоне.