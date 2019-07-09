СМИ: Экс-глава НБУ получает политубежище в Великобритании

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Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, проживающая в Великобритании, пытается получить политическое убежище в этой стране.

Об этом пишут украинские «Вести» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Защититься от уголовных дел, которые уже расследуются и будут возбуждены, можно лишь обвинив своих оппонентов в политическом преследовании. Хороший выход, далеко не новый для украинской политики. Но экс-главе НБУ будет «немножечко» сложнее это сделать. По словам нашего источника, с получением статуса беженца у Гонтаревой могут возникнуть проблемы, поскольку уже поставлена под сомнение легальность её нынешнего статуса в Великобритании», — говорится в статье.

В апреле Гонтарева заявила, что не намерена являться в Генеральную прокуратуру Украины на допрос по делу, фигурантом которого является бизнесмен Сергей Курченко. Она обосновала своё решение тем, что в настоящее время живёт и работает в Лондоне.

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