СМИ: Экс-глава НБУ получает политубежище в Великобритании
Об этом пишут украинские «Вести» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Защититься от уголовных дел, которые уже расследуются и будут возбуждены, можно лишь обвинив своих оппонентов в политическом преследовании. Хороший выход, далеко не новый для украинской политики. Но экс-главе НБУ будет «немножечко» сложнее это сделать. По словам нашего источника, с получением статуса беженца у Гонтаревой могут возникнуть проблемы, поскольку уже поставлена под сомнение легальность её нынешнего статуса в Великобритании», — говорится в статье.
В апреле Гонтарева заявила, что не намерена являться в Генеральную прокуратуру Украины на допрос по делу, фигурантом которого является бизнесмен Сергей Курченко. Она обосновала своё решение тем, что в настоящее время живёт и работает в Лондоне.