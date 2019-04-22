Экс-глава Нацбанка Украины отказалась идти на допрос в Генпрокуратуру
- РИА Новости
«Я не собираюсь идти на допрос. Я живу и работаю в Лондоне. Если они хотят меня допрашивать, то пусть приедут и допросят», — приводит её слова агентство «Украинские новости».
Кроме того, Гонтарева отметила, что не имеет какого-либо отношения к деятельности Курченко.
«С Курченко никогда не виделась... Я никогда не принимала участия ни в какой сделке ни в каком качестве», — заключила она.
Как уточняет портал «Гордон», в конце марта в Генеральной прокуратуре Украины сообщили о завершении расследования дела о легализации возглавляемой группой Курченко средств «семьи» Януковича.
Ранее стало известно, что в Генпрокуратуру Украины на допрос вызвали в том числе Бориса Ложкина, бывшего руководителя администрации Петра Порошенко, действующего заместителя главы АП Алексея Филатова и Валерию Гонтареву.