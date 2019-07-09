Гройсман оценил ситуацию с недопуском вице-премьера на саммит с ЕС в Киеве
- Reuters
Об этом сообщает «Громадське».
В прямом эфире канала ICTV Гройсман заявил, что скандала можно было избежать, если бы Климпуш-Цинцадзе обратилась к нему напрямую. Премьер считает, что у Климпуш-Цинцадзе не было желания участвовать в саммите, а было желание устроить скандал.
По словам украинского премьер-министра, истинным автором скандала является Порошенко, чьи «подковёрные интриги» направлены против Гройсмана.
Порошенко пока не прокомментировал эти обвинения.
Ранее Гройсман заявил, что Украина готова расширять торговлю с Европейским союзом.