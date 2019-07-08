Гройсман заявил, что цена на газ для украинцев осенью расти не будет

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что цена на газ для населения осенью расти не будет.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу ICTV.

«Сейчас «Нафтогаз» закачивает газ по действующим ценам. Эти цены находятся в нижней точке и поэтому не могут быть повышены. Потому что запас до начала отопительного сезона должен быть сформирован на уровне 20 млрд кубометров», — цитирует его «112 Украина».

По его словам, данного объёма газа Украине хватит для прохождения следующего отопительного сезона.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что дефицит оборотных средств у компании может помешать выполнению плана закачки ПХГ.