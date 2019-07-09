Гройсман заявил о готовности Украины расширять торговлю с ЕС
«У нас есть соглашения о зоне свободной торговли. В 2018 году мы пересматривали квоты (экспортные) и увеличивали их. В 2020 году открывается возможность пересмотреть условия торговли, и мы работаем над тем, чтобы ещё расширить объём и горизонт торговли», — цитирует его Интерфакс-Украина.
Ранее бывший украинский президент Пётр Порошенко заявлял о росте объёма торговли с ЕС на 40% за три года.
Он также выражал уверенность, что рынки Евросоюза не закроются для товаров с Украины.
При этом в МИД Украины отмечали, что ЕС не видит для Украины возможностей интеграции в свой рынок.