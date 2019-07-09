Гройсман заявил о готовности Украины расширять торговлю с ЕС

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Украина готова к переговорам с Европейским союзом по расширению торговли в 2020 году и реализации новых возможностей. С таким заявлением выступил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«У нас есть соглашения о зоне свободной торговли. В 2018 году мы пересматривали квоты (экспортные) и увеличивали их. В 2020 году открывается возможность пересмотреть условия торговли, и мы работаем над тем, чтобы ещё расширить объём и горизонт торговли», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Ранее бывший украинский президент Пётр Порошенко заявлял о росте объёма торговли с ЕС на 40% за три года.

Он также выражал уверенность, что рынки Евросоюза не закроются для товаров с Украины

При этом в МИД Украины отмечали, что ЕС не видит для Украины возможностей интеграции в свой рынок.

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