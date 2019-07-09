Лукашенко рассказал о ходе процесса интеграции Белоруссии и России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о ходе процесса интеграции с Россией.

«Суть заключается в том, что мы договорились с президентом Путиным о том, что мы не будем ломать договор (о Союзном государстве. — RT). Потому что, если мы влезем в ломку договора, мы разрушим вообще всё, что создано за это время», — цитирует БЕЛТА белорусского лидера.

По его словам, в настоящее время договор актуален.

Лукашенко добавил, что была достигнута договорённость выработать документы, материалы для создания программы действий «по дальнейшей интеграции Белоруссии и России в рамках договора о Союзном государстве».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что 18 июля в Санкт-Петербурге проведёт переговоры с Александром Лукашенко. По его словам Путина, российская сторона настроена на дальнейшее развитие тесных интеграционных связей.