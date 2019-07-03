Путин намерен обсудить с Лукашенко интеграционные процессы

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Президент России Владимир Путин заявил, что 18 июля в Санкт-Петербурге проведёт переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Путин намерен обсудить с Лукашенко интеграционные процессы
  • РИА Новости

«Мы настроены на дальнейшее развитие тесных интеграционных связей с белорусскими партнёрами. Эта тематика будет обсуждаться в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко», — сказал Путин.

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что позиции России и Белоруссии по вопросу углубления интеграции сближаются

В поздравлении Путину с Днём России Лукашенко выразил уверенность, что совместная работа по углублению интеграции двух стран поможет приумножить традиции дружбы между Минском и Москвой.

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