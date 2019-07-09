Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста Россия — Украина

Телеведущий Андрей Малахов обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому после отмены телемоста между Москвой и Киевом. Видеообращение журналиста опубликовано в Instagram.

«Я и представить себе не мог, что идея исторического гуманитарного телемоста между Киевом и Москвой закончится угрозами в адрес моих коллег Василия и Елены, а также членов их семей», — сказал Малахов.

Он пояснил, что цель телемоста заключалась в том, чтобы «показать и рассказать людям, что мы читали, слушали, смотрели, носили, ели все те пять лет, что не общаемся между собой».

При этом Малахов назвал президента Украины гарантом Конституции и призвал сделать всё возможное, чтобы «слуги народа, четвертая власть — журналисты не пострадали».

Украинский телеканал NEWSONE отменил телемост с Россией из-за поступающих в адрес его сотрудников угроз физической расправы.

Проведение эфира было запланировано на 12 июля.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что анонсированный телемост является опасным предвыборным пиар-ходом украинских политиков, который может разделить страну.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с газетой «Известия» выразил мнение, что диалог начнётся только после того, как в активной части украинского общества перестанут преобладать воинственные антироссийские настроения.