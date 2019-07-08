Глава СНБО обсудил с делегацией Пентагона «милитаризацию» Чёрного моря

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк в рамках саммита Украина — ЕС обсудил с делегацией Пентагона «милитаризацию» Россией Черноморского региона.
Глава СНБО обсудил с делегацией Пентагона «милитаризацию» Чёрного моря
  • © Министерство финансов Украины

«Украинская сторона обратила внимание американских партнёров на активную милитаризацию Россией Черноморского региона. Стороны согласились, что ситуация в этом регионе представляет угрозу безопасности не только для Украины, но и для всего евроатлантического региона», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сообщается, что стороны также обсудили углубление сотрудничества при подготовке Вооружённых сил Украины и вопросы кибербезопасности.

Ранее на Украине стартовали военные учения НАТО Sea Breeze в Чёрном море.

Депутат Государственной думы Юрий Швыткин в беседе с ФАН отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский, поддерживая военные учения НАТО на Украине, продолжает курс агрессивной риторики по отношению к России, начатый его предшественником Петром Порошенко.

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