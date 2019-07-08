Экс-депутат Рады прокомментировал отмену телемоста Россия — Украина

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с ФАН прокомментировал отмену телемоста Россия — Украина.

«Да, телемост обязательно должен был состояться, ведь большая часть народа Украины к россиянам относится положительно, у многих есть родственники в соседних странах», — заявил он.

По его словам, Россию и Украину связывают тесные узы, но из-за провокаторов всё пришлось отменить.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с «Известиями» выразил мнение, что диалог начнётся только после того, как в активной части украинского общества перестанут преобладать воинственные антироссийские настроения.

Украинский телеканал NEWSONE отменил телемост с Россией из-за поступающих в адрес его сотрудников угроз физической расправы.

Проведение эфира было запланировано на 12 июля.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что анонсированный телемост является опасным предвыборным пиар-ходом украинских политиков, который может разделить страну.