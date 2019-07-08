Экс-депутат Рады прокомментировал отмену телемоста Россия — Украина

Короткая ссылка
Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с ФАН прокомментировал отмену телемоста Россия — Украина.
Экс-депутат Рады прокомментировал отмену телемоста Россия — Украина
  • Reuters

«Да, телемост обязательно должен был состояться, ведь большая часть народа Украины к россиянам относится положительно, у многих есть родственники в соседних странах», — заявил он.

По его словам, Россию и Украину связывают тесные узы, но из-за провокаторов всё пришлось отменить.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с «Известиями» выразил мнение, что диалог начнётся только после того, как в активной части украинского общества перестанут преобладать воинственные антироссийские настроения.

Украинский телеканал NEWSONE отменил телемост с Россией из-за поступающих в адрес его сотрудников угроз физической расправы.

Проведение эфира было запланировано на 12 июля.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что анонсированный телемост является опасным предвыборным пиар-ходом украинских политиков, который может разделить страну.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить