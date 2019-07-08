В Союзе журналистов России оценили поведение телеведущего «Рустави 2»

Секретарь и глава международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир прокомментировал поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».

«Это эскапада одного ущербного человека, к журналистике это никакого отношения не имеет. Это непрофессионально, гнусно, омерзительно. Как ещё охарактеризовать слова человека, который так себя ведёт, при этом пользуясь эфиром?» — заявил РИА Новости Шафир.

В воскресенье, 7 июля, вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу с ругани в адрес Путина.

Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе призвала власти страны начать расследование в связи с нецензурным высказыванием ведущего «Рустави 2».