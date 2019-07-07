Соловьёв прокомментировал видео с Зеленским на совещании

Российский телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал видео с президентом Украины Владимиром Зеленским на совещании в Ужгороде. Как сообщали СМИ, на кадрах президент отличился «странным поведением».

«Что с Зеленским? Тяжело похмелье? Что похуже? Думаю, что просто приходит осознание того ужаса, в который он ввязался. Жизнь не сериал», — написал Соловьёв в Instagram.

По его словам, «быть «просто хорошим парнем», увы, недостаточно».

«Многое зависит от команды и его личных качеств. Но пока всё выглядит печально», — отметил ведущий.

Ранее СМИ сообщили о «странном поведении» Зеленского во время совещания на Закарпатской таможне, которое прошло 6 июля.

Как отмечалось, на опубликованных в сети кадрах видно, как глава государства «всё время осматривается по сторонам и меняет выражение лица».

По словам телеведущей Ольги Скабеевой, видео с Зеленским, «которое сейчас во всех социальных сетях, — эпичный монтаж».