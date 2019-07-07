СМИ сообщили о «странном поведении» Зеленского на совещании
Как пишет «СТРАНА.ua», на опубликованных в сети кадрах видно, как глава государства «всё время осматривается по сторонам и меняет выражение лица».
Издание подчёркивает, что видео вызвало обсуждение в социальных сетях, где пользователи пытаются понять причину такого поведения президента.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель перед переговорами с президентом Украины почувствовала себя плохо.
По словам фотографов, Меркель «сильно дрожала всем телом».