Скабеева прокомментировала видео с Зеленским на совещании в Ужгороде

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Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала распространённое в сети видео, на котором, как сообщают СМИ, показано «странное поведение» президента Украины Владимира Зеленского во время совещания в Ужгороде.
Скабеева прокомментировала видео с Зеленским на совещании в Ужгороде
  • РИА Новости

«Ой, действительно какое-то странное видео. Что это с Зеленским? Ходят слухи, что просто устал», — написала Скабеева в Instagram.

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В общем, встану на защиту Зеленского. Трехминутное видео, которое сейчас во всех социальных сетях- эпичный монтаж. Совещание в Ужгороде длилось- час, даже больше. И Зеленский был молодцом. Вот, например, эпизод (видео сверху): «Скажите, пожалуйста, если вы ещё не остановили контрабанду, то почему вы ещё не уволились. У меня такой вопрос. Нет, я не говорю, что вы взятки берёте, порядочные, честные люди, наверное, ну я так думаю, I hope. Если вы не можете это остановить, то почему вы там работаете?» _____ То есть, человек и правда устал. Не травите Зеленского!!

Публикация от Ольга Скабеева #60минут (@olgaskabeeva)

В следующей публикации ведущая отметила, что «трёхминутное видео, которое сейчас во всех социальных сетях, — эпичный монтаж».

«То есть человек и правда устал», — подчеркнула она.

Ранее СМИ сообщили о «странном поведении» Зеленского во время совещания на Закарпатской таможне, которое прошло 6 июля.

Как отмечалось, на опубликованных в сети кадрах видно, как глава государства «всё время осматривается по сторонам и меняет выражение лица».

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