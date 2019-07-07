Партия «Слуга народа» обжаловала решение суда о пережеребьёвке

Украинская партия «Слуга народа» подала апелляцию на решение суда, согласно которому ЦИК Украины должна провести новую жеребьёвку, чтобы назначить новые номера партий в бюллетенях для выборов в Раду.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на сообщение политсилы в Facebook.

«Политическая партия «Слуга народа» подала в Кассационный суд апелляцию на решение суда о повторной жеребьёвки. Только так мы можем защитить права избирателей!», — указывается в сообщении.

В партии отмечают, что изменения номеров в списках могут иметь крайне негативные последствия, в частности, — искажение воли избирателей, среди которых партии уже некоторое время распространяют материалы предвыборной агитации с указанием номеров в избирательных бюллетенях.

В политсиле подчеркивают, что решение суда якобы делает невозможным перепечатку избирательных бюллетеней для голосования в многомандатном избирательном округе и, соответственно, невозможным проведение голосования на внеочередных выборах 21 июля.

Ранее шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК Украины провести повторную жеребьёвку для определения порядка партий в бюллетенях на внеочередных парламентских выборах.

Позднее в ЦИК Украины рассказали о проблемах в связи с пережеребьёвкой.