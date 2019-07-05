В ЦИК Украины рассказали о проблемах в связи с повторной жеребьёвкой
- РИА Новости
Об этом пишет «112 Украина».
«ЦИК сообщает, что в случае необходимости проведения новой жеребьёвки следствием станет то, что невозможно будет своевременно напечатать необходимое количество бюллетеней государственным предприятием «Полиграфический комбинат «Украина» по изготовлению ценных бумаг» и обеспечить их доставку для проведения голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе», — говорится в сообщении.
Ранее шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК Украины провести повторную жеребьёвку для определения порядка партий в бюллетенях на внеочередных парламентских выборах.
Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков прокомментировал в решение суда по поводу повторной жеребьёвки.