В ЛНР рассказали о расстреле бойцов «Азова» украинским военным

Офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что украинский военный выстрелил в националистов из подразделения «Азов» из автомата.

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

По его слова, инцидент произошёл 5 июля. Причиной конфликта, переросшего в стрельбу, стали идеологические разногласия между солдатом ВСУ и бойцами националистического подразделения.

«Военнослужащий второго батальона 30-й бригады рядовой Елистаров открыл огонь из автомата по националистам, в результате два «азовца» с ранениями различной степени тяжести госпитализированы», — сказал он.

По данным Филипоненко, военнослужащий после произошедшего был задержан.

В апреле в ЛНР сообщали, что рядовой ВСУ прострелил ногу начальнику штаба батальона.

В октябре 2018 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос назвал число небоевых потерь с начала конфликта в Донбассе.