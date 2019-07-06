В Госдуме оценили слова Зеленского о Трампе и «Северном потоке — 2»
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«Объявив нас агрессором, они (Украина. — RT) хотят, чтобы только они были единственным транзитёром добываемого в России газа... Вообще, Соединённым Штатам не выгоден никакой газ: ни который идёт через Украину, ни который идёт через «Северный поток», — заявил Затулин.
Он подчеркнул, что в связи с конкурентными интересами США Трампу невыгоден как «Северный поток — 2», так и транзит через Украину.
Политик также отметил, что строительство трубопровода нельзя остановить подобными провокациями, они могут вызывать только «некоторые затяжки».
«Остановить этот проект практически невозможно», — сказал депутат.
Ранее Зеленский назвал Трампа «единственным человеком», который способен разрешить ситуацию с «Северным потоком-2» «в сторону Украины».