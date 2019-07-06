ЦИК Украины отказала в регистрации 7% кандидатов на выборах в Раду

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Татьяна Слипачук заявила, что комиссия отказала в регистрации 6,9% кандидатов в депутаты на внеочередных выборах в Верховную раду.

«ЦИК отказала в регистрации по спискам на этих выборах 6,9% кандидатов, тогда как в 2014 году было 7,4% отказов. По одномандатным округам: в этом году — 4,5%, в 2014-м — 13,5%», — сказала она в интервью изданию «Левый берег».

Слипачук также отметила, что на Центризбирком Украины в рамках избирательной кампании оказывается давление.

«В частности, оно проявляется в навешивании ярлыков на членов ЦИК и получении на этом фоне политических дивидендов, а также прямое давление, в том числе представителей органов власти, на работу ЦИК в рекомендательном характере», — пояснила она.

Ранее шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК Украины провести повторную жеребьёвку для определения порядка партий в бюллетенях на внеочередных парламентских выборах.

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что данное решение может привести к срыву выборов, потому что, по его словам, бюллетени нужно перепечатать, а на это надо иметь ресурс, который в бюджете не предусмотрен.