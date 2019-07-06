ЦИК Украины зарегистрировала более 400 международных наблюдателей

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Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 436 официальных международных наблюдателей на внеочередные выборы в Верховную раду, которые состоятся 21 июля.

«По состоянию на 5 июля комиссией зарегистрировано 436 официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов Украины. А именно: от трёх иностранных государств — 11 официальных наблюдателей, от 10 международных организаций — 425 официальных наблюдателей», — говорится в сообщении на странице комиссии в Facebook.

Ранее сообщалось, что на парламентские выборы зарегистрированы 32 кандидата.

2 июля спикер Рады Андрей Парубий отозвал приглашения для наблюдателей ПАСЕ на выборы в парламент в связи с восстановлением полномочий делегации России в Совете Европы.

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