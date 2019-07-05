Порошенко оскорбил блогера Шария во время встречи с избирателями
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео, опубликованное на канале блогера на YouTube.
Он также оскорбил сторонников Партии Шария, которые пришли на мероприятие с красными шариками. Бывший глава Украины обвинил их в том, что они являются проплаченной массовкой.
Также Порошенко заявил собравшимся, что это именно его команда добилась того, что блогера сняли с выборов.
«Вчера наша команда отменила регистрацию Шария... который нанимает за 30 сребреников таких молодых людей», — сказал он.
Ранее Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду видеоблогера Анатолия Шария.