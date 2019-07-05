Эксперт прокомментировал заявление посла о планах Украины на Арктику

Ведущий научный сотрудник Центра Северной Европы Института Европы РАН Валерий Журавель в беседе с НСН прокомментировал заявление посла Украины в Норвегии Вячеслава Яцюка о планах сотрудничества с Осло по вопросам Арктики.

«Сейчас в Арктическом совете находится 21 страна. Из них восемь — это те, которые имеют непосредственный выход к Арктике или находятся у Полярного круга. Остальные — страны-наблюдатели. Среди них — Китай, Испания, Италия», — напомнил эксперт.

По его словам, в Арктике много полезных ископаемых, также открывается Северный морской путь, и многие страны изъявляют желание там работать.

Как считает Журавель, при выработке своей арктической стратегии Киев может обратиться в совет, доказать свою готовность и возможность заниматься данными вопросами.

Ранее в Совфеде оценили заявление посла о планах Украины на Арктику.