Эксперт прокомментировал заявление посла о планах Украины на Арктику
- РИА Новости
«Сейчас в Арктическом совете находится 21 страна. Из них восемь — это те, которые имеют непосредственный выход к Арктике или находятся у Полярного круга. Остальные — страны-наблюдатели. Среди них — Китай, Испания, Италия», — напомнил эксперт.
По его словам, в Арктике много полезных ископаемых, также открывается Северный морской путь, и многие страны изъявляют желание там работать.
Как считает Журавель, при выработке своей арктической стратегии Киев может обратиться в совет, доказать свою готовность и возможность заниматься данными вопросами.
Ранее в Совфеде оценили заявление посла о планах Украины на Арктику.