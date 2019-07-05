Эксперт прокомментировал заявление посла о планах Украины на Арктику

Короткая ссылка
Ведущий научный сотрудник Центра Северной Европы Института Европы РАН Валерий Журавель в беседе с НСН прокомментировал заявление посла Украины в Норвегии Вячеслава Яцюка о планах сотрудничества с Осло по вопросам Арктики.
Эксперт прокомментировал заявление посла о планах Украины на Арктику
  • РИА Новости

«Сейчас в Арктическом совете находится 21 страна. Из них восемь — это те, которые имеют непосредственный выход к Арктике или находятся у Полярного круга. Остальные — страны-наблюдатели. Среди них — Китай, Испания, Италия», — напомнил эксперт.

По его словам, в Арктике много полезных ископаемых, также открывается Северный морской путь, и многие страны изъявляют желание там работать.

Как считает Журавель, при выработке своей арктической стратегии Киев может обратиться в совет, доказать свою готовность и возможность заниматься данными вопросами.

Ранее в Совфеде оценили заявление посла о планах Украины на Арктику.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить