Представитель Зеленского в кабмине рассказал о новом визите миссии МВФ
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Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«МВФ обещал приехать на Украину после парламентских выборов. Надеемся, это будет где-то в августе», — сказал он.
Вместе с тем Герус отметил, что предварительных договорённостей об условиях предоставления Украине очередного кредита пока что нет и переговоры по этой теме будут вестись «с чистого листа».
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что Киев продолжит сотрудничество с МВФ. В свою очередь, бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в беседе с ФАН выразил сомнение, что миссия фонда предоставит Украине финансовую поддержку в ближайшее время.