Зеленский призвал не делить жителей Донбасса на своих и чужих
- РИА Новости
«Попрошу не делить на своих и чужих людей, которые сегодня живут на временно оккупированных территориях. Они такие же люди, дефектов у них нет», — приводит РИА Новости слова Зеленского.
Ранее сообщалось, что Зеленский отправился с рабочей поездкой в Донбасс, он посетит Славянск и Краматорск.
Также сообщалось, что Зеленский уволил главу Донецкой областной государственной администрации Александра Куца и назначил на эту должность Павла Кириленко.