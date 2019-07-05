Зеленский призвал не делить жителей Донбасса на своих и чужих

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал не делить жителей Донбасса на своих и чужих.
Зеленский призвал не делить жителей Донбасса на своих и чужих
  • РИА Новости

«Попрошу не делить на своих и чужих людей, которые сегодня живут на временно оккупированных территориях. Они такие же люди, дефектов у них нет», — приводит РИА Новости слова Зеленского.

Ранее сообщалось, что Зеленский отправился с рабочей поездкой в Донбасс, он посетит Славянск и Краматорск.

Также сообщалось, что Зеленский уволил главу Донецкой областной государственной администрации Александра Куца и назначил на эту должность Павла Кириленко.

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