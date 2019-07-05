Зеленский приехал в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочей поездкой в Донбасс, он посетит Славянск и Краматорск.

«5 июля, в пятую годовщину освобождения Славянска и Краматорска, президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочей поездкой Донецкую область», — сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что в Краматорске президент «примет участие в мероприятиях по случаю освобождения этих городов».

«В программе представление активу области нового председателя Донецкой областной государственной администрации», — говорится в сообщении.

Ранее Зеленский уволил главу Донецкой областной государственной администрации Александра Куца и назначил на эту должность Павла Кириленко.