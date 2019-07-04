Лукашевич призвал отслеживать последствия закона о языке на Украине

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал Специальную мониторинговую миссию (СММ) организации отслеживать последствия введения в силу закона о государственном языке на Украине.

«Призываем СММ отслеживать последствия вступления в силу этого закона, отражать связанные с его применением проблемные моменты в отчётах», — цитирует его РИА Новости.

Постпред напомнил, что данный закон вступает в силу 16 июля. По его словам, он противоречит Конституции Украины и предусматривает принудительную украинизацию всех сторон жизни.

Ранее стало известно, что Совбез ООН по запросу России 16 июля проведёт заседание по вопросу принятия на Украине закона о государственном языке.

Ранее вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил «новой власти» в стране последствиями в случае попыток отменить закон о государственном языке. Также в Киеве не исключили нового «майдана» в случае его отмены.