Лукашевич призвал отслеживать последствия закона о языке на Украине
«Призываем СММ отслеживать последствия вступления в силу этого закона, отражать связанные с его применением проблемные моменты в отчётах», — цитирует его РИА Новости.
Постпред напомнил, что данный закон вступает в силу 16 июля. По его словам, он противоречит Конституции Украины и предусматривает принудительную украинизацию всех сторон жизни.
Ранее стало известно, что Совбез ООН по запросу России 16 июля проведёт заседание по вопросу принятия на Украине закона о государственном языке.
Ранее вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил «новой власти» в стране последствиями в случае попыток отменить закон о государственном языке. Также в Киеве не исключили нового «майдана» в случае его отмены.