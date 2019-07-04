Эксперт прокомментировал слова Филарета о будущем ПЦУ

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Анна Лушникова
Доктор исторических наук профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев прокомментировал RT слова главы неканонической Украинской православной церкви Киевского патриарха (УПЦ КП) Филарета (Денисенко) о том, что у новой церковной структуры страны — Православной церкви Украины (ПЦУ) — нет будущего.
Эксперт прокомментировал слова Филарета о будущем ПЦУ
  • © РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Михаил Палинчак

«Филарет полностью прав. У Православной церкви Украины нет не только будущего, но и прошлого. С настоящим у неё тоже большие проблемы. На Украине все уже давно понимают, что есть настоящая церковь — Украинская православная церковь Московского патриархата — и есть совокупность раскольников, которые просто меняют названия», — считает эксперт.

Тем не менее, по его словам, нет оснований ожидать, что продолжающийся на Украине спор вокруг данного вопроса закончится в ближайшее время.

Ранее Филарет выразил мнение, что у новой церковной структуры страны — Православной церкви Украины (ПЦУ) — нет будущего.

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