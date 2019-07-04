Эксперт оценил идею создать комитет Рады по реинтеграции Донбасса

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал предложение партии «Слуга народа» создать в новой Верховной раде отдельный комитет по реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

«Можно решать вопросы и при существующей системе управления государством, при существующих структурах. Для этого нужно политическое желание. Но, судя по всему, самое главное, чего нет, — это не специализированного комитета, а нет политической воли и желания у руководства страны», — сказал он.

Дудчак считает, что, «даже если будет этот комитет, он вряд ли повлияет на желания Зеленского провести переговоры».

Ранее кандидаты в народные депутаты от партии «Слуга народа» предложили создать комитет Рады по реинтеграции Донбасса.