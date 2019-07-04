В Госдуме оценили слова «Нафтогаза» о возможных перебоях транзита из России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал RT заявление руководителя газового дивизиона «Нафтогаза» Андрея Фаворова о том, что компания ожидает перебои в транзите российского газа в I квартале 2020 года.

«Данный вопрос не новый, он поднимается каждый год, когда идёт речь о подготовке к зиме. В этих заявлениях руководства «Нафтогаза» есть традиционные элементы шантажа и угроз, вырисовывания России как некоего зла для Европы в плане безопасности», — сказал он.

Селезнёв также отметил, что Украина выступает экономическим рычагом давления в политических вопросах против энергетической стратегии России.

«Украина при плохой игре сохраняет такую якобы хорошую мину для Европейского союза. И это вместо того, чтобы выстраивать нормальные отношения с российскими партнёрами. Пока адекватное поведение со стороны Киева приходится только ожидать», — заключил депутат.

Ранее Фаворов в ходе конференции по вопросам реформ на Украине в Торонто заявил, что «Нафтогаз» ожидает перебои в транзите российского газа в I квартале 2020 года.

По его словам, Россия может занять в этом вопросе «довольно жёсткую позицию».