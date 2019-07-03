Политолог оценил перенос слушания по делу Вышинского

Политолог Александр Асафов прокомментировал в беседе с RT решение суда в Киеве объявить перерыв по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 15 июля.

По его словам, все обвинения в адрес Вышинского «имеют абсурдный характер».

«Тем не менее без внешнего давления на украинскую власть со стороны западных партнёров никаких изменений не произойдёт. Воли внутри страны на какие-то решения нет», — сказал Асафов.

Ранее суд в Киеве объявил перерыв по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 15 июля.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его подозревают в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене.