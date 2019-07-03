В Госдуме прокомментировали перенос слушания по делу Вышинского

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Анна Лушникова
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT решение суда в Киеве объявить перерыв по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 15 июля.
В Госдуме прокомментировали перенос слушания по делу Вышинского
  • РИА Новости

«С просьбой об освобождении Кирилла Вышинского к Украине уже обращаются международные правовые институты. Он долгое время находится в тюрьме по надуманным обвинениям, которые ничем не подтверждаются. Вышинский честно исполнял свой журналистский долг. Сегодняшнее руководство Украины в лице президента Зеленского не может ничего сделать, потому что его приказы и распоряжения игнорируются многими силовыми органами», — сказал депутат.

По его словам, пока не произойдёт обновления всего руководства Украины, ситуация не изменится.

«Сегодня СБУ всячески тормозит суд, который уже готов принять решение об освобождении. Остаётся надеяться, что общими усилиями международного и журналистского сообщества удастся освободить невиновного человека», — считает Водолацкий.

Ранее суд в Киеве объявил перерыв по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 15 июля.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его подозревают в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене.

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