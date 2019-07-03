В Госдуме оценили призыв Климкина приостановить участие Украины в ПАСЕ

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Анна Лушникова
Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев прокомментировал RT заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Киеву необходимо «временно приостановить» своё участие в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
В Госдуме оценили призыв Климкина приостановить участие Украины в ПАСЕ
  • РИА Новости

«Это некая детская обида. Таким образом показывая свой недружественный настрой, Украина наносит имиджевый ущерб только себе. По сути, Киев бросает вызов уже не Москве, а Парламентской ассамблее Совета Европы, то есть тем странам, которые их на каком-то этапе поддерживали», — считает депутат.

По его словам, заявление Климкина — «недальновидный шаг с точки зрения самой Украины».

«Данное решение, если его примут, будет очень политически не взвешенным и бесперспективным. Они сами себя лишат участия в важных обсуждениях, выйдут из делового общения», — сказал Катенев.

Ранее Климкин заявил, что украинской стороне необходимо «временно приостановить» своё участие в ПАСЕ.

2 июля спикер Рады Андрей Парубий отозвал приглашение для наблюдателей ПАСЕ на парламентские выборы. 

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