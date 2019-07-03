На Украине зарегистрировано белорусское «Движение солидарности «Разам»

Белорусское «Движение солидарности «Разам» зарегистрировано на Украине. Как отмечается, цель создания данной организации — развитие украинско-белорусских отношений.

«Мы зарегистрированы в Чехии, Польше, Литве и очень приятно, что теперь мы зарегистрированы и на Украине», — цитирует агентство Интерфакс-Украина члена сейма «Движения солидарности «Разам» Вячеслава Сивчика.

По его словам, в настоящее время Украина переживает тяжёлый период.

«Поэтому мы считаем, что сейчас хороший момент для налаживания нормального украинско-белорусского сотрудничества в разных аспектах», — добавил Сивчик.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко на осенний форум регионов двух стран в Житомире.