Сенатор оценил украинский законопроект о противодействии сквернословию

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Полина Полетаева
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT зарегистрированный в Верховной раде законопроект о противодействии сквернословию.
Сенатор оценил украинский законопроект о противодействии сквернословию
  • РИА Новости

«Они пытаются выглядеть моралистами. Именно что пытаются выглядеть. Потому что на фоне многих других решений, особенно решений о функционировании русского языка и других языков национальных меньшинств, это выглядит именно так. А вообще, в повседневной жизни верховной власти на Украине нецензурная брань, оскорбления и драки стали обычным явлением», — сказал Цеков.

Сенатор добавил, что, даже если законопроект будет принят, «в современной Украине он не будет выполнять свою роль».

«В общем-то, сама по себе идея не так плоха. Им стоило бы начать с себя и навести порядок в своих собственных рядах… Можно сказать, что они пытаются набрать политические очки перед предстоящими выборами. Но в любом случае это направление работы не является сутью их программы», —  отметил он.

Ранее в Раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию. Документ подала депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Ольга Богомолец.

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