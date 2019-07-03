Сенатор оценил украинский законопроект о противодействии сквернословию

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT зарегистрированный в Верховной раде законопроект о противодействии сквернословию.

«Они пытаются выглядеть моралистами. Именно что пытаются выглядеть. Потому что на фоне многих других решений, особенно решений о функционировании русского языка и других языков национальных меньшинств, это выглядит именно так. А вообще, в повседневной жизни верховной власти на Украине нецензурная брань, оскорбления и драки стали обычным явлением», — сказал Цеков.

Сенатор добавил, что, даже если законопроект будет принят, «в современной Украине он не будет выполнять свою роль».

«В общем-то, сама по себе идея не так плоха. Им стоило бы начать с себя и навести порядок в своих собственных рядах… Можно сказать, что они пытаются набрать политические очки перед предстоящими выборами. Но в любом случае это направление работы не является сутью их программы», — отметил он.

Ранее в Раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию. Документ подала депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Ольга Богомолец.