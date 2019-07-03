Ряд населённых пунктов ЛНР частично остались без электричества и воды

Ряд населённых пунктов самопровозглашённой Луганской народной республики частично остались без электро- и водоснабжения из-за непогоды.

Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу МЧС ЛНР.

«В связи с ухудшением погодных условий (гроза, при грозе шквалистое усиление ветра) в системах ЖКХ республики действуют 12 аварийных ситуаций», — указали в ведомстве.

В частности, по данным министерства, обесточена Петровская насосная станция второго подъёма, в связи с чем прекращена подача воды в Луганск. Также в Луганске произошло повреждение высоковольтной линии напряжением 6 кВ, в результате чего ряд абонентов остались без электроэнергии.

Аналогичная ситуация сложилась и с другими насосными станциями, линиями электропередач и даже газопроводами республики.

Ранее представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщил, что Васильевская насосная станция была обесточена после обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.