Насосная станция в Донбассе обесточена из-за обстрела ВСУ

Представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщил, что Васильевская насосная станция была обесточена после обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.

«Сегодня в 15:20 вооружёнными формированиями Украины был совершён целенаправленный обстрел территории Васильевской насосной станции с применением противотанковых управляемых ракет», — приводит РИА Новости сообщение.

По словам представителя ДНР, боеприпасом была повреждена ЛЭП 35 кВ, питающая Васильевскую насосную станцию.

«На данный момент станция обесточена, работа осуществляется на 10% от общей мощности. Персонал находится в убежище. По счастливой случайности никто не пострадал», — добавил он.

Ранее заместитель начальника Народной милиции самопровозглашённой ДНР Эдуард Басурин заявил, что силовики из 35-й бригады Вооружённых сил Украины обстреляли из артиллерии Докучаевск.