Насосная станция в Донбассе обесточена из-за обстрела ВСУ
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«Сегодня в 15:20 вооружёнными формированиями Украины был совершён целенаправленный обстрел территории Васильевской насосной станции с применением противотанковых управляемых ракет», — приводит РИА Новости сообщение.
По словам представителя ДНР, боеприпасом была повреждена ЛЭП 35 кВ, питающая Васильевскую насосную станцию.
«На данный момент станция обесточена, работа осуществляется на 10% от общей мощности. Персонал находится в убежище. По счастливой случайности никто не пострадал», — добавил он.
Ранее заместитель начальника Народной милиции самопровозглашённой ДНР Эдуард Басурин заявил, что силовики из 35-й бригады Вооружённых сил Украины обстреляли из артиллерии Докучаевск.