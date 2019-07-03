В Киеве заявили о согласии на обмен пленными в Донбассе

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Дарка Олифер, пресс-секретарь официального представителя Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы заявила, что в Киеве не возражают против обмена пленными в формате «все установленные на всех установленных».

«Украинская сторона не возражает против освобождения удерживаемых в формате «все установленные на всех установленных», но предлагает ускорить этот процесс пошаговым выполнением этой формулы», — написала она на своей странице в Facebook.

По словам Олифер, в настоящее время процесс установления данных удерживаемых лиц продолжается.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что стороны конфликта в Донбассе согласились с необходимостью объявления «хлебного перемирия».

Следующая встреча контактной группы состоится 17 июля.

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