В Киеве заявили о согласии на обмен пленными в Донбассе
«Украинская сторона не возражает против освобождения удерживаемых в формате «все установленные на всех установленных», но предлагает ускорить этот процесс пошаговым выполнением этой формулы», — написала она на своей странице в Facebook.
По словам Олифер, в настоящее время процесс установления данных удерживаемых лиц продолжается.
Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что стороны конфликта в Донбассе согласились с необходимостью объявления «хлебного перемирия».
Следующая встреча контактной группы состоится 17 июля.